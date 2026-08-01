Bollette cartacee e biglietti scaduti. Che vita difficile

Mi rivolgo a voi, perché per telefono è ormai impossibile avere contatto con enti ed istituzioni varie. L’ultimo tentativo ho trovato un operatore «virtuale» (robot?) e, logicamente non ci siamo capiti. Comunque, dopo due mesi, vado in metropolitana, con un tesserino da 10 corse utilizzato una sola volta. L’interattive mi risponde «documento scaduto». Penso, non sapevo che il tesserino «scadesse» come le medicine o i cibi delicati. Va beh, si vede che non posso conoscere tutte le novità della tecnica. Stamattina mi arriva la bolletta (fattura) della Tim, e scopro che mi addebitato Euro 5,99 per «copia cartacea fattura» Ma va! Quante fatture ho pagato nei miei 84 anni di vita, e mai ho dovuto pagare anche il costo della fattura oltre a quanto la stessa elencava. Novità tecnica o prerogativa Tim? Euro 5,99 al mese danno 71,88 annui. Se tutte le fatture e bollette applicassero tale «gabella»... Forse qualcuno degli interessati vorrà fare precisazioni. Intanto ringrazio il nostro Giornale per la serietà, imparzialità e precisione con cui giornalmente ci informa.

Vincenzo Mainetti