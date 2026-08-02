Biglietto singolo per i musei: per me sarebbe ottimo

Ho letto la lettera del 25 luglio del direttore Fondazione Brescia Musei in merito alla richiesta del sig. Picciotto sul tema «Biglietto musei di Brescia». Risposta molto articolata che ha evidenziato in modo esauriente la filosofia alla base del biglietto cumulativo, ma non risponde alla domanda del biglietto singolo. A me è capitato molte volte visitando altre città di non entrare in musei perché dovevo comperare il biglietto cumulativo. Mi sembra un’imposizione dall’alto non poter acquistare un biglietto singolo. Non sempre è possibile utilizzare il biglietto in altre occasioni.

Alberto Vidali

Brescia