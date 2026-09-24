Beretta e Gardone. Davvero la festa di una comunità
«Valle in festa per la Beretta. L’orgoglio di una Comunità». Così avete scritto in prima pagina il giorno 19 settembre 2026. Da tempo, era scritto: «Festeggiamo insieme questo anniversario». Così è avvenuto. È proprio vero che dire: «Gardone è dire Beretta, e dire Beretta è dire Gardone». Sono pienamente d’accordo. Gardone e la Valle Trompia ha detto con gioia, responsabilità e tanta riconoscenza, il suo grazie alla Famiglia Beretta per i 500 anni. Grazie alla comunità intera che ha voluto celebrare, questo evento, nel rispetto verso tutti e come vera festa di famiglia. Mi unisco al grazie.
Don Piero Minelli
Parroco dell’U.P. del «Redentore»
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