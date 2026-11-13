Auto sul ponte: la burocrazia frena il transito

A Rino di Sonico siamo riusciti a costruire un ponte sopra un torrente. Ora resta da capire come attraversare gli uffici. Il 20 agosto una colata detritica dalla Val Rabbia ha distrutto il collegamento tra Rino e Sonico. Sono seguiti sacrifici, lavori e la costruzione del ponte Bailey provvisorio. A chi ha lavorato va il riconoscimento dovuto. Ma al 10 novembre, le automobili ancora non passano. Prima si prospettava metà ottobre, poi la fine del mese. Ora si parla di lavori terminati e autorizzazioni ancora attese. Nel frattempo, i residenti continuano ad avere quella fastidiosa abitudine chiamata vita: lavorare, accompagnare i figli, fare la spesa, tornare a casa. L’alternativa attraverso Zazza e Comparte significa, per chi la percorre, circa venti minuti in più lungo strade di montagna. Tempo, chilometri, carburante. Evidentemente si presume che qui la benzina venga distribuita gratuitamente insieme agli inviti alla pazienza. Si può passare a piedi, certo. Provate però con i sacchi della spesa, le salite, il freddo, un bambino o una difficoltà motoria. Quella che sulla carta è una soluzione, nella quotidianità diventa un percorso a ostacoli. La sicurezza è indispensabile. Proprio per questo chiediamo chiarezza: quali verifiche restano da completare? Quali autorizzazioni mancano? Chi deve rilasciarle, da quando ha ricevuto la documentazione e quali tempi prevede? Gli «enti competenti» avranno pure un nome. Vorremmo conoscerlo. E vorremmo sapere quali aiuti concreti siano previsti per alleggerire questi disagi, soprattutto per le persone più fragili. Ogni giorno di attesa costa ai cittadini soldi e fatica. Nei comunicati, invece, sembra bastare aggiungere «ancora qualche giorno». Poi ci si interroga sullo spopolamento della montagna. Si potrebbe cominciare rendendo meno complicata la vita di chi ci abita. Il torrente si chiama Rabbia. Evitiamo che diventi anche il nome del rapporto tra cittadini e istituzioni. Chiediamo risposte precise e una data motivata. La pazienza l’abbiamo già messa noi. Insieme alla benzina. Perché, come al solito, le procedure hanno il loro ordine. E i cittadini vengono per ultimi.

Un residente