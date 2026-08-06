Aumenti eccessivi per chi risiede in centro storico

Volevo capire alcune cose riguardo gli aumenti dei parcheggi in vigore dal 1° agosto, considerando che dal video postato su Facebook dalla nostra sindaca Laura Castelletti, mi sembrava evidente che i parcheggi per i residenti del centro storico non venissero assolutamente aumentati. Considerando anche la progressiva diminuzione negli anni dei posti riservati ai residenti sostituendole con quelli blu a pagamento, chi risiede e «abita realmente» in centro storico si ritrova tutte le sere a dover «vagare» alla ricerca di un parcheggio con relativi problemi di sicurezza personale e atti vandalici sempre più frequenti. Dopo anni, in seguito alla pedonalizzazione di piazza della Vittoria, sono riuscito ad ottenere l’abbonamento per residenti al relativo parcheggio sotterraneo e devo ammettere che da allora parte della qualità della mia vita è migliorata (a parte le code del sabato mattina e di alcune serate dove la coda fino in fondo a via Gramsci impedisce a chi ha l’abbonamento di entrare, ma questa è tutta un’altra storia...). Quello che fatico ad accettare è l’aumento improvviso di ben 260 euro l’anno, da 1000 a 1260 euro, il 26% in più che trovo eccessivo e ingiusto. La nostra sindaca non aveva detto che per i residenti in centro storico non ci sarebbero stati aumenti? La nostra Amministrazione sa benissimo che le righe gialle in centro storico non sono sufficienti ed invece di agevolarci ci penalizza.

Maurizio Gavazzi