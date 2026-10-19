Auguri al Papa, ricordando mia sorella Ornella

Ascolto il Santo Rosario, il nostro Santo Padre è in ospedale e tra poco sarà operato. La mia ferita si riapre e ripercorro quello che sembrava un percorso con dei buoni risultati e invece non è stato così. Sono passati due anni da quando mia sorella Ornella non c’è più. Le fu diagnosticato un nodulo al polmone destro ben circoscritto. Dopo una serie di visite le consigliarono la chemioterapia e poi la radioterapia, dissero che così il nodulo si sarebbe rimpicciolito e poi l’avrebbero operata. Ma non fu così, quelle cure la devastarono sia dentro il corpo che fuori. Ha lottato come una guerriera per riprendersi la sua vita. L’ospedale è stato il suo luogo di lavoro per più di quarant’anni e solo da quattro era in pensione. I suoi sogni si sono infranti, svaniti, buttati al vento, è rimasto tanto rimpianto perché la volevamo tenere ancora un po’ con noi. Sono contenta che l’operazione al Santo Padre si sia conclusa bene e gli auguro di rimettersi presto e continuare il suo cammino di fede per tutto il mondo. La mia Ornella se ne è andata, ma non dal mio cuore.

Lina