Scriviamo come genitori e come persone che conoscono da vicino il lavoro degli assistenti ad personam, una figura fondamentale per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità. Da anni questi operatori accompagnano bambini e ragazzi nel loro percorso scolastico, diventando per loro un punto di riferimento importante, non soltanto sul piano educativo e dell’autonomia, ma anche umano e relazionale. La Dgr di Regione Lombardia n. XII/5833 del 9 marzo 2026 ha prorogato il periodo transitorio per l’anno scolastico 2026/2027, ma dal 2027/2028 il servizio sarà subordinato ai requisiti professionali previsti dalla nuova disciplina. Una prospettiva che rischia di lasciare senza possibilità di continuare a lavorare numerosi assistenti ad personam che, pur avendo maturato anche 15, 20 o 25 anni di esperienza sul campo, non possiedono il titolo di studio richiesto per accedere ai percorsi formativi Asacom. Non parliamo di persone prive di competenze o di esperienza. Parliamo di lavoratori che da anni svolgono questo delicato mestiere, che conoscono i bisogni degli studenti, che hanno costruito competenze attraverso la pratica quotidiana e che, in molti casi, hanno instaurato con i ragazzi e le loro famiglie relazioni educative profonde e consolidate. C’è poi un aspetto umano che non può essere ignorato. Ci chiediamo che cosa spinga una persona a svolgere questo lavoro per tanti anni, nonostante stipendi spesso modesti e condizioni contrattuali precarie, con rinnovi talvolta di anno in anno e senza la garanzia di una copertura lavorativa per tutti i dodici mesi. La risposta, per molti di questi operatori, è l’amore per questo mestiere, la passione per il proprio ruolo e la dedizione verso le persone con disabilità. È la volontà di esserci, di aiutare, di accompagnare ogni ragazzo nella conquista della propria autonomia e nella sua crescita. Un impegno che non può essere ignorato e che non dovrebbe essere tradito da una nuova disciplina che, nei suoi effetti, coinvolge anche chi lavora in questo settore da molti anni, senza prevedere una tutela adeguata all’esperienza già maturata. Non chiediamo di rinunciare alla qualificazione professionale, né di impedire l’ingresso di nuove figure preparate. Chiediamo però che venga riconosciuto il valore di chi ha già dedicato una parte importante della propria vita a questo lavoro. Non tutti gli operatori in servizio possiedono il diploma necessario per accedere ai corsi Asacom e, per alcuni, conseguirlo oggi potrebbe essere un percorso concretamente difficile o impossibile. Non è ragionevole che anni di esperienza e competenze acquisite sul campo rischino di non trovare alcun riconoscimento. Secondo le segnalazioni raccolte, il problema riguarda numerosi lavoratori e potrebbe coinvolgere centinaia di persone in Lombardia. Chiediamo quindi a Regione Lombardia di prevedere una specifica clausola di salvaguardia per gli assistenti ad personam già occupati, valorizzando l’esperienza documentata e le competenze effettivamente maturate; di individuare un percorso alternativo per chi non può accedere alla formazione Asacom a causa del titolo di studio; e di tutelare, quando risponde al progetto educativo e al benessere dello studente, la continuità delle relazioni costruite negli anni.

R. P.