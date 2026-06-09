Anziani e fragili. Paghiamo le tasse, vogliamo risposte

Ho letto la vostra risposta e pur condividendo il valore ideale di una «comunità coesa», trovo la sua conclusione profondamente sintonizzata con un’amministrazione che elude le proprie responsabilità. Affermare che i Comuni non vanno lasciati soli e che famiglie, parrocchie, volontari e «vicini di casa» devono fare la loro parte di fronte a 29.000 domande in lista d’attesa è una risposta tanto suggestiva quanto inaccettabile. Le famiglie bresciane (e ci metto anche la mia) la loro parte la fanno ogni giorno, fino allo sfinimento fisico ed economico per assistere i propri anziani. Il volontariato ed il vicinato possono offrire calore umano, ma non possono somministrare terapie o gestire patologie degenerative o garantire la sicurezza h 24 di un anziano non autosufficiente. Trasformare questa emergenza in un appello al «buoncuore» significa giustificare lo stato sociale che non risponde ai suoi doveri! I cittadini pagano le tasse comunali ed i vari «balzelli» per non essere lasciati soli e per avere dei servizi professionali validi nel momento del bisogno e non per sentirsi dire che le varie priorità «potrebbero» (usa lei il condizionale) essere gestite insieme! Se il Comune deve essere attore di un contesto più ampio, lo dimostri pianificando: smetta di investire in ascensori turistici inutili ed infrastrutture non urgenti e usi la sua forza politica per recuperare gli stabili dismessi, creando reti di cura pubbliche e strutturate. La solidarietà sociale è un valore immenso, ma non può diventare l’alibi per coprire l’assenza di investimenti pubblici mirati a queste necessità ed avere le priorità capovolte... il mio pensiero sono convinta sia condiviso da tutte quelle famiglie (29.000) che sono in attesa di una «chiamata».

Tiziana Prandelli

Brescia