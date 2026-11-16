Almeno stavolta la logica ha vinto sulla burocrazia

Vi ringrazio per l’attenzione e per aver dato spazio alla mia segnalazione. Desidero informarvi che ho ricevuto la telefonata della referente dell’Ufficio Scolastico di Brescia, che mi ha comunicato l’intenzione di rivedere i termini di presentazione delle domande, prevedendo la possibilità di presentarle con riserva, proprio a fronte dell’impossibilità di perfezionare l’iscrizione ai corsi nei tempi richiesti. La logica, almeno questa volta, ha avuto la meglio sull’irrazionalità della burocrazia.

Riccardo Pretto