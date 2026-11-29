Vorrei chiedere al Comune di Brescia: chi tutela i cittadini dai danni causati dagli alberi non adeguatamente monitorati? Quando un’auto parcheggiata sotto un albero subisce danni, il cittadino si aspetterebbe che il Comune, in quanto responsabile della gestione del patrimonio arboreo, garantisse controlli preventivi efficaci e una procedura di risarcimento equa e trasparente. Invece, il Comune lascia all’assicurazione la gestione integrale della vertenza, compresa la valutazione del danno e la formulazione dell’offerta economica. Il cittadino si ritrova così a sostenere perizie, contestazioni, attese e trattative, con il rischio concreto di non ottenere il pieno ristoro del danno subito. Nel mio caso, a fronte di un danno stimato fino a 4.000 euro, la proposta definitiva è di 2.500 euro omnicomprensivo, fermo tecnico compreso, senza possibilità di miglioramento per il cosiddetto «relitto». L’alternativa è rivolgersi al giudice, affrontando ulteriori costi e tempi che possono rendere antieconomica persino la richiesta di ristoro. La questione, però, va ben oltre. Non è accettabile che il cittadino debba sopportare le conseguenze di una prevenzione insufficiente e, successivamente, affrontare una seconda battaglia per ottenere un risarcimento adeguato. Chiedo pertanto al Comune di Brescia una risposta pubblica e documentata, non una generica rassicurazione: quali controlli vengono effettuati, con quali risultati e quali impegni concreti intende assumere per evitare che situazioni simili si ripetano?

Stefano Rizzi