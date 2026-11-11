Al Civile immagini diagnostiche sempre più digitali

Abbiamo letto con piacere la lettera della signora Roberta Loda su questa rubrica. Eroghiamo milioni di prestazioni ogni anno e leggere che i nostri pazienti ricevono ecografie in tempi rapidi e giudicano il nostro servizio impeccabile è motivo di soddisfazione per tutto il personale. In merito alla critica relativa al supporto per le immagini, si precisa che dalla scorsa estate la ASST Spedali Civili - tra i primi enti in Lombardia - carica tutte le immagini degli esami diagnostici effettuati presso i servizi di radiologia sul fascicolo sanitario elettronico del paziente, modalità ottimale per rendere fruibili gli esiti anche al medico curante. Abbiamo scelto, per alcuni mesi di transizione, di accompagnare ancora la consegna di un dvd per portare a regime il servizio senza complicazioni per l’utenza. Nelle prossime settimane passeremo alla dematerializzazione totale del supporto e il dvd verrà consegnato solo su espressa richiesta del paziente. Parallelamente, completeremo l’integrazione delle diagnostiche presenti in tutti i servizi aziendali, anche esterne alle Radiologie. Ringraziamo per lo spazio che ci consente di ribadire ulteriormente il nostro impegno in materia di digitalizzazione e innovazione per offrire servizi sempre più puntuali e moderni ai cittadini.

ASST Spedali Civili Direzione Strategica