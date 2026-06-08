Agli ambulatori l’ascensore è in cattive condizioni

Alcuni mesi fa ho accompagnato il mio nipotino per una visita presso gli ambulatori di neuropsichiatria infantile di via Maiera in città. Vorrei segnalare come si presentava l’ascensore di accesso ai piani, in modo indecoroso, considerando poi il fatto che si tratta di una struttura sanitaria. Non mi sarei fidata nemmeno a salire se una persona lì vicino non mi avesse confermato che l’ascensore funzionava. Spero venga preso in considerazione il fatto di sistemare meglio questo ingresso.

Lettera firmata