Addio don Mazzi, sempre dalla parte degli emarginati

Ho avuto il privilegio di conoscere e di abbracciare don Mazzi e desidero ricordarlo riprendendo la sua ultima, bellissima intervista pubblicata sul Giornale di Brescia. Tra i tanti temi affrontati, raccontava il macigno che portava nel cuore: il suo nuovo, grande impegno in difesa dei bambini dei Paesi più poveri, attraverso una Fondazione che li sottrae alla strada e a una delle più atroci forme di violenza, quella del traffico di organi. Denunciava bande criminali che sequestrano bambini, li caricano su camper trasformati in sale operatorie e sottraggono loro cuore, reni, fegato e altri organi destinati a soddisfare le richieste di potenti senza scrupoli. Don Mazzi diceva: «Spero che le autorità del mondo si alzino e gridino: basta con questo scempio». È sempre stato dalla parte dei più deboli, li ha accolti, sostenuti e difesi, senza mai rinunciare a denunciare le cause che alimentano la cattiveria e l’ingiustizia nel mondo. Ci ha insegnato che non si può vivere con la morte nel cuore, soprattutto quando a perdere la vita è un bambino. Grazie, don Mazzi.

Andrea Merigo

Orzinuovi