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Zelensky, Usa hanno ripreso la condivisione di intelligence

ROMA, 18 OTT - Gli Stati Uniti hanno ripreso la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina dopo averla bloccata per "un certo periodo di tempo". Lo annuncia il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante un'intervista a 'Meet the press' della Nbc. Il leader ucraino, secondo cui schierarsi dalla parte di Putin sarebbe un "errore storico" per gli Stati Uniti, ha comunque espresso la speranza che i colloqui con Washington possano svolgersi questa settimana.

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