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Zelensky, speriamo di testare questo inverno il primo sistema antimissile europeo

ROMA, 11 NOV - L'Ucraina spera di testare il primo sistema europeo di protezione antibalistica quest'inverno. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Spero che quest'inverno potremo testare il primo sistema europeo di difesa antimissile balistico", ha dichiarato Zelensky durante un incontro in Danimarca, ringraziando l'industria della difesa danese e i suoi partner per la collaborazione e il lavoro svolto sui nuovi progetti.

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