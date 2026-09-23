NEW YORK, 23 SET - "Sappiamo che la Russia usa soldati di 47 Paesi nella sua guerra" in Ucraina. Lo ha denunciato Volodymyr Zelensky all'assemblea generale dell'Onu. "A questi 47 Paesi dico: sapete quello che la Russia fa con i vostri cittadini. Non consentite a Putin di trascinarvi in questa guerra".
Zelensky, 'Russia usa soldati da 47 Paesi, non lasciatevi trascinare'
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