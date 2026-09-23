NEW YORK, 23 SET - Vladimir Putin deve essere fermato. E' l'appello del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all'Assemblea dell'Onu. "Ringrazio tutti i Paesi che ci sono a fianco e aiutano il mio Paese", afferma Zelensky. "Le sanzioni ci rafforzano, e questo allunga la guerra", ha aggiunto.
Zelensky, 'Putin deve essere fermato, le sanzioni ci rafforzano'
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