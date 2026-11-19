BERLINO, 19 NOV - "Sono grato ai paesi del gruppo E3 e a tutti i nostri partner che affermano chiaramente come la migliore garanzia di sicurezza per l'Ucraina - e, di fatto, una garanzia per l'intera Europa - sia l'adesione alla Nato". Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Voldymyr Zelensky nella conferenza stampa al termine del vertice della Coalizione dei Volenterosi.
Zelensky, la migliore garanzia di sicurezza per Kiev è l'adesione alla Nato
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