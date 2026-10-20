ROMA, 20 OTT - La condivisione di informazioni di intelligence "ora funziona" e questo è d'aiuto nel rispondere a eventuali attacchi russi contro l'Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con l'inviato Usa Steve Witkoff a Oslo, secondo quanto riportato dal Guardian.
Zelensky, 'la condivisione dell'intelligence ora funziona'
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