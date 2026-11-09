ROMA, 09 NOV - L'India "è pronta a svolgere un ruolo di mediazione per l'istituzione di corridoi alimentari" nel mar Nero, dove è in atto "un blocco da parte della Russia delle esportazioni di cereali": lo ha affermato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dando conto di una conversazione con il primo ministro indiano Narendra Modi. "La Russia deve comprendere che l'economia globale e centinaia di milioni di persone in tutto il mondo stanno subendo le conseguenze del blocco delle rotte marittime", ha aggiunto Zelensky, spiegando che Modi "ha detto più volte, anche direttamente al leader russo, che questo è il momento di porre fine alla guerra, non di proseguirla" e sostenendo che "è importante che l'India individui quali iniziative possa intraprendere e quale dialogo possa avviare con gli altri leader" in tal senso, con "la sicurezza alimentare" come uno degli ambiti in cui l'India può intervenire.
Zelensky, 'India pronta a mediare per corridoi alimentari nel mar Nero'
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