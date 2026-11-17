ROMA, 17 NOV - Quella condotta dalle forze ucraine in Crimea è una "operazione senza precedenti condotta in risposta agli attacchi russi contro le nostre infrastrutture". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha ringraziato le forze armate e i servizi di sicurezza oltre che i produttori di armi del Paese.
Zelensky, in Crimea operazione senza precedenti
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