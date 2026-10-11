ROMA, 11 OTT - "La vera causa della guerra in Europa è la Russia, e soltanto la Russia. Sarebbe possibile fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche già da oggi, ma Putin non vuole farlo. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Qualsiasi misura di de-escalation deve essere reciproca e sostenuta da garanzie concrete". Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che ieri Donald Trump ha attaccato il leader di Kiev affermando che "è meglio che smetta" di colpire le infrastrutture petrolifere russe.
Zelensky, fermeremo raid su raffinerie se Mosca smetterà di colpire siti energetici
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