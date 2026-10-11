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Zelensky, fermeremo raid su raffinerie se Mosca smetterà di colpire siti energetici

ROMA, 11 OTT - "La vera causa della guerra in Europa è la Russia, e soltanto la Russia. Sarebbe possibile fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche già da oggi, ma Putin non vuole farlo. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche. Qualsiasi misura di de-escalation deve essere reciproca e sostenuta da garanzie concrete". Lo afferma su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che ieri Donald Trump ha attaccato il leader di Kiev affermando che "è meglio che smetta" di colpire le infrastrutture petrolifere russe.

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