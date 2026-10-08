Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Zelensky, domani e sabato vedremo negli Usa la delegazione americana

ROMA, 08 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Usa. "Non si può, da un lato, negoziare con i russi su futuri progetti economici e, dall'altro, affermare di aver raggiunto una sorta di... stallo diplomatico ", ha dichiarato Zelensky punzecchiando la linea americana durante una visita a Pryluky con il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband, come riporta Rbc.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
ROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...