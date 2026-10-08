ROMA, 08 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini e americani per venerdì e sabato negli Usa. "Non si può, da un lato, negoziare con i russi su futuri progetti economici e, dall'altro, affermare di aver raggiunto una sorta di... stallo diplomatico ", ha dichiarato Zelensky punzecchiando la linea americana durante una visita a Pryluky con il ministro degli Esteri britannico Ed Miliband, come riporta Rbc.
Zelensky, domani e sabato vedremo negli Usa la delegazione americana
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