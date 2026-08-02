MOSCA, 02 AGO - Le forze ucraine hanno bombardato la scorsa notte due strutture strategiche russe a Saratov, a 600 chilometri dal confine: la locale raffineria di petrolio e la base aerea di Engels. Lo afferma il presidente Volodymyr Zelensky su X. "Nella regione di Kaluga - prosegue Zelensky - è stato colpito il serbatoio del deposito di petrolio di Lyudinovskaya. Nella regione di Bryansk, i nostri guerrieri hanno anche effettuato un colpo preciso su un sito utilizzato per immagazzinare, preparare e lanciare droni d'attacco". "Grazie a tutti i guerrieri delle Forze di Difesa dell'Ucraina - conclude il leader ucraino - che stanno ampliando le nostre capacità a lungo raggio e stanno ottenendo risultati precisi. Stiamo riportando la guerra là da dove è venuta".
Zelensky, 'colpite raffineria e base militare a Saratov in Russia'
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