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Zelensky avverte compagnie aeree, 'finiti i giorni sicuri nei cieli russi'

ROMA, 01 SET - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte Mosca: 'L'escalation non può e non rimarrà confinata al territorio ucraino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni assicuratore e chiunque utilizzi ancora i principali aeroporti della Russia: lo spazio aereo russo sta diventando completamente insicuro". Zelensky precisa che il suo Paese "non minaccia l'aviazione civile in quanto tale e neanche un singolo aereo civile. Ci saranno semplicemente droni nei cieli della Russia su una scala che deve essere presa in considerazione. I giorni sicuri nei cieli della Russia sono finiti".

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