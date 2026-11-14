ROMA, 14 NOV - Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Vladimir Putin non appoggia personalmente l'instaurazione di un cessate il fuoco. Lo ha affermato durante un colloquio con i giornalisti, riportato da Ukrinform, riassumendo i risultati dei colloqui ad Abu Dhabi. "Per quanto riguarda la proposta di un cessate il fuoco energetico: i russi non lo vogliono. All'incontro di Abu Dhabi, la delegazione russa ha affermato di non avere il mandato per risolvere la questione, ma anche noi riscontriamo una certa riluttanza. Come per qualsiasi altro cessate il fuoco, non se ne è discusso nel dettaglio, perché i russi hanno detto: 'Risolvetelo con Putin'", ha affermato Zelensky. Ha fatto notare che la squadra ucraina aveva proposto di organizzare un incontro tra i leader di Ucraina e Russia, ma si è deciso invece che "la squadra americana sarebbe volata da Putin per parlarne". "Per ora, le cose stanno così. Putin personalmente non appoggia il cessate il fuoco", ha detto il presidente.
Zelensky, 'ad Abu Dhabi emerso che Putin non vuole il cessate il fuoco'
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