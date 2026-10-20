ROMA, 20 OTT - "Arrivato in Norvegia con il mio team. Sono in programma incontri importanti: un trilaterale con Jonas Gahr St›re e Alex Stubb, un bilaterale con Steve Witkoff e un incontro tra tutti e quattro noi". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Avrò anche un'udienza con re Haakon VIII di Norvegia e un incontro con lo Storting", il parlamento norvegese. "Stiamo mantenendo tutti i contatti che possono aiutare a portare la pace. Discuteremo anche del rafforzamento della nostra difesa aerea e della produzione congiunta. Sono grato a tutti coloro che sostengono l'Ucraina e un cammino dignitoso verso la pace".
Zelensky a Oslo, 'stiamo mantenendo tutti i contatti che possono aiutare la pace'
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