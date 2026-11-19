PECHINO, 19 NOV - Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin fianco a fianco nella foto di gruppo dei leader riuniti in Cina per il vertice Apec. Il presidente cinese è apparso al centro dello scatto insieme ai leader di Usa e Russia, poco prima dei colloqui trilaterali previsti nel corso della giornata. Lo riferisce Sky News.
Xi, Trump e Putin insieme nella foto di famiglia al vertice Apec
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