NEW DELHI, 12 SET - Il presidente cinese Xi Jinping "ha esortato i paesi Brics a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo": lo scrive l'agenzia di stampa cinese Xinhua sul proprio sito web. Xi Jinping si trova a New Delhi per il vertice dei Paesi Brics. Xi ha poi dichiarato che i Paesi Brics dovrebbero "opporsi alla violazione della sovranità di altri Paesi e a interferenze nei loro affari interni, e partecipare in modo costruttivo a risolvere le questioni più critiche":
Xi, 'Paesi Brics dovrebbero opporsi a dazi arbitrari e protezionismo'
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