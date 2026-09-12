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Xi, 'Paesi Brics dovrebbero opporsi a dazi arbitrari e protezionismo'

NEW DELHI, 12 SET - Il presidente cinese Xi Jinping "ha esortato i paesi Brics a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo": lo scrive l'agenzia di stampa cinese Xinhua sul proprio sito web. Xi Jinping si trova a New Delhi per il vertice dei Paesi Brics. Xi ha poi dichiarato che i Paesi Brics dovrebbero "opporsi alla violazione della sovranità di altri Paesi e a interferenze nei loro affari interni, e partecipare in modo costruttivo a risolvere le questioni più critiche":

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