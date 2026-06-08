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Xi Jinping è arrivato a Pyongyang, incontrerà Kim Jong Un

(ANSA-AFP) - ROMA, 08 GIU - Xi Jinping è arrivato a Pyongyang, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua, per la sua prima visita ufficiale in Corea del Nord dal 2019. Xi, che terrà colloqui con Kim Jong Un durante la sua visita di due giorni, è giunto nella capitale nordcoreana a mezzogiorno ora locale di lunedì, ha riferito Xinhua. (ANSA-AFP).

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