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Xi, 'fiducioso in risultati fruttuosi dalla visita negli Usa'

WASHINGTON, 23 SET - Il presidente cinese Xi Jinping si è detto "fiducioso" che la visita di stato negli Stati Uniti sia destinata a produrre "risultati fruttuosi". Lo riferisce una nota della diplomazia di Pechino, secondo cui le due parti dovrebbero "costruire relazioni stabili", oltre a espandere la cooperazione bilaterale "in diversi altri settori".

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