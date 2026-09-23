WASHINGTON, 23 SET - Il presidente cinese Xi Jinping si è detto "fiducioso" che la visita di stato negli Stati Uniti sia destinata a produrre "risultati fruttuosi". Lo riferisce una nota della diplomazia di Pechino, secondo cui le due parti dovrebbero "costruire relazioni stabili", oltre a espandere la cooperazione bilaterale "in diversi altri settori".
Xi, 'fiducioso in risultati fruttuosi dalla visita negli Usa'
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