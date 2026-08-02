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Wsj, 'l'Iran valuta attacchi preventivi anche in assenza di un'offensiva Usa'

WASHINGTON, 02 AGO - I funzionari iraniani sono consapevoli della "vulnerabilità politica" del presidente Donald Trump e intendono sfruttarla, se necessario, in vista del voto di midterm di novembre. Lo riferisce il Wall Street Journal che, in base a quanto affermato da un diplomatico di Teheran, aggiunge che "qualora la diplomazia dovesse fallire, l'Irgc sta valutando attacchi preventivi anche in assenza di un'offensiva americana", ha affermato il diplomatico.

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