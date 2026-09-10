NEW YORK, 10 SET - L'Iran ha ripreso la produzione di missili balistici usando i componenti a disposizione nelle sue scorte e operando in strutture sotterranee. Lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari americani, secono i quali Teheran sta assemblando sia missili a propellente liquido che solido partendo da componenti che aveva a disposizione prima della guerra.
Wsj, 'Iran ha ripreso la produzione di missili balistici'
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