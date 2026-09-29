PECHINO, 29 SET - Chandeliers, archi di fiori, poesie e spazi per le fotografie: in Cina i registri di matrimonio si trasformano in luoghi sempre più scenografici nel tentativo di convincere i giovani a sposarsi e contribuire così all'aumento delle nascite. Lo scrive il Wall Street Journal, raccontando in particolare il caso del 'Romantic Center' di Nanchino, diventato una meta per coppie che arrivano anche da migliaia di chilometri di distanza. L'iniziativa si inserisce nella campagna delle autorità cinesi per contrastare il calo dei matrimoni e della natalità. Nei primi sei mesi del 2026, secondo dati del ministero degli Affari civili citati dal South China Morning Post, le registrazioni matrimoniali sono diminuite del 7,5% su base annua, a circa 3,28 milioni di coppie. Il governo punta sul matrimonio anche perché in Cina nascita e nozze restano strettamente collegate: la maggior parte dei bambini nasce da coppie sposate. Nel 2025, tuttavia, le nascite sono scese al minimo storico di 7,92 milioni, mentre il numero dei matrimoni, pur rimbalzato rispetto al 2024, resta molto inferiore ai livelli di un decennio fa. Le amministrazioni locali stanno quindi sperimentando voucher, bonus, cerimonie a tema e altri incentivi. L'obiettivo è trasformare il matrimonio da semplice pratica amministrativa in un'esperienza più attraente, nella speranza che alle sale decorate seguano anche i passeggini.
Wsj, 'in Cina matrimoni sempre più glamour per incentivare le nascite'
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