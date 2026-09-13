WASHINGTON, 12 SET - Dopo il fallimento dei negoziati commerciali con gli Usa, il premier canadese Mark Carney sta accelerando la svolta strategica verso l'Europa per portare le relazioni di Ottawa con l'Ue a un livello superiore: non un'adesione piena, ma una sorta di 'membro associato' per riconfigurare i legami economici dell'alleanza occidentale. Per mesi, ha scritto il Wall Street Journal, Carney ha intrattenuto conversazioni private con quasi tutti i leader europei - dalla Francia all'Italia, alla Germania, alla Scandinavia e ad altri - su come integrare più in profondità il Canada e i suoi 41 milioni di abitanti nel club dei 27 Paesi dell'Ue.
Wsj: 'Carney muove per rendere il Canada membro associato dell'Ue'
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