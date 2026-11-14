WASHINGTON, 14 NOV - Sulla caduta di Jensen Huang dalla guida di Nvidia ci sarebbe un'azione, affatto secondaria, da parte del segretario di Stato Marco Rubio. Secondo quanto riferito dal Washington Post, Rubio avrebbe preso un rapporto della Cia, rielaborandolo in un promemoria con "toni decisamente più assertivi": l'amante cinese Alice Huang sarebbe diventata da sospetta spia a spia a tutti gli effetti. La Cnn aveva dato conto dello stesso report di intelligence, rimarcando che la Cia "non è ancora convinta" che Alice Huang lavorasse per gli conto di Pechino. Se la Cia nutre dei dubbi, un promemoria di Rubio basato sullo stesso rapporto, e presentato a Donald Trump durante il suo viaggio in CIna dello scorso maggio, la descrive come una spia. Il Washington Post menziona anche il movente della mossa: i falchi anti-Cina, come Rubio, hanno speso energie per tentare di "distruggere l'influenza che Jensen esercitava" sul presidente Trump. Il quotidiano definisce la sua estromissione "una grande vittoria" per questa fazione, che ora può "sfruttare il momento per riorientare l'agenda nazionale verso politiche più dure nei confronti della Cina".
Wp, 'forzatura' di Rubio sull'amante-spia cinese contro l'ex ceo di Nvidia
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