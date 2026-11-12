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Witkoff, gli europei parteciperanno al prossimo round di colloqui sull'Ucraina

ROMA, 12 NOV - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha dichiarato che il presidente russo Putin ha acconsentito alla partecipazione di rappresentanti europei al prossimo ciclo di colloqui per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta Sky News. "Gli europei parteciperanno al prossimo incontro perché sono nostri partner ed è fondamentale per noi che prendano parte", ha dichiarato Witkoff alla televisione di Stato russa, come riporta la Tass.

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