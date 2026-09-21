WASHINGTON, 21 SET - Wall Street chiude la seduta con solidi guadagni grazie agli acquisti sui titoli tecnologici e alla frenata dei prezzi del petrolio: il Dow Jones sale dello 0,71%, a 52.048,83 punti, mentre il Nasdaq balza del 2,26%, a quota 27.122,09. In forte rialzo anche l'S&P 500 a 7.764,70 punti (+1,49%).
Wall Street positiva con frenata del petrolio, Dj a +0,71% e Nasdaq a +2,26%
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