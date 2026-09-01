BRUXELLES, 01 SET - "Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz per discutere dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato che l'Ue è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l'Ue unita nonostante questi atti gravi e sempre più intensi. Il governo tedesco ha adottato misure decise. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara." Lo scrive su X Ursula von der Leyen spiegando che il dossier domani sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte.
Von der Leyen sente Merz, 'attacchi ibridi russi avranno una risposta'
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