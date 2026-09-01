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Von der Leyen sente Merz, 'attacchi ibridi russi avranno una risposta'

BRUXELLES, 01 SET - "Questa mattina ho parlato con il cancelliere Merz per discutere dell'attacco ibrido all'aeroporto di Lipsia. Gli ho assicurato che l'Ue è pienamente solidale con la Germania di fronte a questo attacco da parte della Russia. Manterremo l'Ue unita nonostante questi atti gravi e sempre più intensi. Il governo tedesco ha adottato misure decise. E il messaggio è chiaro: gli attacchi ibridi non rimarranno senza una risposta chiara." Lo scrive su X Ursula von der Leyen spiegando che il dossier domani sarà sul tavolo dell'incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte.

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