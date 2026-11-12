DUBLINO, 12 NOV - La Commissione Ue presenterà il 22mo pacchetto di sanzioni alla Russia e le opzioni per il sostegno finanziario all'Ucraina "entro il prossimo Consiglio europeo". Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen a Dublino. Il prossimo Consiglio europeo è atteso a fine novembre a Bruxelles.
Von der Leyen, 'nuove sanzioni e opzioni per sostegno a Kiev entro novembre'
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