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Von der Leyen, 'finché Mosca non pone fine alla guerra le sanzioni Ue restano'

BRUXELLES, 21 OTT - "Voglio essere assolutamente chiara, le sanzioni Ue contro la Russia resteranno in vigore almeno fino a che non sarà stoppata la guerra". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera.

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