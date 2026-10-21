BRUXELLES, 21 OTT - "Voglio essere assolutamente chiara, le sanzioni Ue contro la Russia resteranno in vigore almeno fino a che non sarà stoppata la guerra". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen intervenendo alla Plenaria dell'Eurocamera.
Von der Leyen, 'finché Mosca non pone fine alla guerra le sanzioni Ue restano'
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