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Von der Leyen, 'con l'intesa sui 6,6 miliardi dell'Epf aumenta il sostegno a Kiev'

BRUXELLES, 25 SET - "L'accordo per lo stanziamento di 6,6 miliardi di euro dal Fondo europeo per la pace a favore dell'Ucraina è un'ottima notizia. Significa un maggiore sostegno alla difesa dell'Ucraina, dall'addestramento alle attrezzature. Viene a integrare quanto stiamo già facendo attraverso il nostro pacchetto di aiuti all'Ucraina, sia a favore dello Stato che della difesa. E da parte nostra ne arriveranno altri. Molto presto". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

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