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Von der Leyen, 'Ceuta è Europa, nuovo strumento ad hoc su emergenza migranti'

STRASBURGO, 16 SET - "Tutte le nostre frontiere esterne sono frontiere europee. Vorrei quindi rivolgermi direttamente al popolo spagnolo La frontiera di Ceuta è una frontiera europea. Perché Ceuta è Spagna. Ceuta è Europa. E l'Europa sarà al vostro fianco". Lo ha detto Ursula von der Leyen nello Stato dell'Unione. "Gli eventi di quest'estate dimostrano che i nostri strumenti devono evolversi - soprattutto per le situazioni di emergenza. Soprattutto in scenari in cui i movimenti di massa vengono orchestrati e strumentalizzati a fini politici. Ecco perché proporremo un nuovo Strumento europeo di risposta alle emergenze", ha aggiunto

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