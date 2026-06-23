ROMA, 23 GIU - Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore e 117 contro e 5 astensioni. Il provvedimento, che ora passa al Senato, punta - tra le altre cose - alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Si prevede, tra le altre cose, il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi del programma in questione.
Via libera della Camera al piano casa, 165 sì
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