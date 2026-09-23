VIAREGGIO (LUCCA), 23 SET - Via libera all'unanimità, in prima lettura, della Camera all'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio nella città toscana con l'obiettivo di conservare la memoria" di quanto avvenuto il 29 giugno 2009 anche mediante lo svolgimento di attività, laboratori, progetti e iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della loro autonomia, nonché di rendere omaggio alle vittime e alle loro famiglie. I voti a favore sono stati 242, nessun contrario. A gestire il Museo provvederà la Fondazione Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la regione Toscana, la provincia di Lucca, il comune di Viareggio e l'associazione delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio. Il patrimonio della Fondazione sarà costituito da apporti del Ministero della cultura e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Il testo ora passa all'esame del Senato.
Via libera della Camera al Museo sul disastro ferroviario di Viareggio
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiVIAREGGIO (LUCCA)
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...