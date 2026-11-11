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'Vi annienteremo', la mail inviata a oltre cento scuole

ROMA, 11 NOV - Un'unica mail inviata agli istituti scolastici di tutta Italia ha fatto scattare le evacuazioni i decine di istituti di vario gradi nelle città. Al momento sono oltre cento le scuole che hanno dato l'allarme ma il numero sta aumentando. "Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani" c'era scritto nel messaggio firmato Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Nella mail si parla di un "potente ordigno" lasciato nell'edificio all'interno di un sacchetto di plastica "con innesco a distanza".

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