Vertice El Paccto a Santo Domingo, forte ruolo Italia su lotta a crimine organizzato

SANTO DOMINGO, 16 OTT - Circa 270 partecipanti da 39 Paesi, 31 latinoamericani e caraibici e 8 europei, si sono riuniti a Santo Domingo dal 13 al 15 ottobre per l'Incontro Annuale di El Paccto 2.0, il programma europeo contro la criminalità organizzata transnazionale. Erano presenti anche le istituzioni dell'Ue e 30 organismi internazionali, tra cui Interpol, Ameripol e Gafilat. Al centro dei lavori - riferisce una nota - le priorità della cooperazione euro-latinoamericana in materia di giustizia e sicurezza fino al 2030. La Procuratrice Generale dominicana, Yeni Berenice Reynoso, ha definito El Paccto 2.0 "il fattore che ha cambiato il paradigma della cooperazione giudiziaria tra Europa e America Latina" citano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino come "un modello a cui ispirarsi". "La criminalità organizzata oggi è violenta e insieme infiltrativa e governa attraverso la corruzione, il riciclaggio e il controllo delle carceri", ha spiegato nel suo intervento il Direttore aggiunto del programma, il magistrato Giovanni Tartaglia Polcini. Il pilastro italiano di El Paccto 2.0 è eseguito dall'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (Iila) con il coordinamento della Farnesina e si occupa di anticorruzione, riciclaggio, confische e sistema penitenziario. Gli esperti italiani Giovanni Russo e Flavia Guarnaccia hanno presentato rispettivamente la cooperazione penitenziaria, ispirata anche al modello del 41 bis, e la prima Strategia regionale anticorruzione per l'America Latina. La Strategia, avviata a Buenos Aires, proseguirà a Città del Messico a fine novembre e a Brasilia a dicembre. L'incontro - si sottolinea - ha coinciso inoltre con la visita a Roma del presidente dominicano Luis Abinader, che ha firmato con il vicepremier Antonio Tajani una Dichiarazione di Partenariato rafforzato che richiama anche la cooperazione giudiziaria sulla base del programma "Falcone-Borsellino" e di El Paccto 2.0.
Vertice El Paccto a Santo Domingo, forte ruolo Italia su lotta a crimine organizzato
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