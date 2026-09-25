IL CAIRO, 25 SET - Si terrà l'8 e 9 dicembre a Tripoli, in Libia, il quarto vertice Africa-Turchia e ieri si è tenuta ad Addis Abeba, in Etiopia, una riunione preparatoria, presenti delegazioni di Unione africana, Libia e Turchia. Durante la riunione - informa il ministero degli Esteri libico - sono stati esaminati gli ultimi sviluppi relativi all'organizzazione del Vertice, tra cui la bozza dell'ordine del giorno e la documentazione pertinente, gli aspetti logistici e organizzativi, nonché le proposte per gli eventi collaterali. L'incontro fa seguito alle consultazioni svoltesi tra la parte libica e quella turca ad Ankara il 28 agosto scorso. La riunione si è conclusa con la nomina di punti di contatto tra le tre parti per garantire una comunicazione, un coordinamento e un monitoraggio costanti, oltre a consultazioni continue sui documenti e sul programma del Vertice. Le parti hanno inoltre concordato di tenere un'ultima riunione preparatoria tripartita a Tripoli nella seconda metà del prossimo mese di ottobre, per valutare i progressi compiuti e definire gli ultimi dettagli organizzativi dell'evento. La parte libica ha sottolineato l'importanza di mantenere il coordinamento e le consultazioni tra le tre parti, al fine di integrare gli sforzi e garantire un'accurata preparazione per ospitare il Vertice nella data prevista, "riflettendo così il valore del partenariato Africa-Turchia e l'impegno di tutti gli attori coinvolti per la riuscita di questo importante appuntamento".
Vertice Africa-Turchia l'8 e 9 dicembre a Tripoli
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