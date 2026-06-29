CARACAS, 28 GIU - Il Ministero dei Trasporti del Venezuela ha avviato domenica lo smontaggio del ponte militare metallico che collegava i quartieri di Las Mercedes, nel comune di Baruta, ed El Rosal, nella capitale. La struttura provvisoria sarà trasferita a Caraballeda, nello Stato di La Guaira, per sostituire un viadotto crollato a causa dei recenti terremoti. L'infrastruttura era stata installata come soluzione temporanea accanto allo storico ponte Las Mercedes, risalente al 1941, dopo che a fine maggio 2026 una crepa nella base aveva allarmato i residenti. Il trasferimento ha sollevato diverse critiche sulla gestione della rete viaria cittadina, spesso dipendente da opere provvisorie a causa della carenza di manutenzione. Il sindaco di Baruta, Darwin González, ha diffuso la notizia in rete, invitando i conducenti a cercare percorsi alternativi. Al momento, il dicastero guidato da Jacqueline Faría non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sui tempi dei lavori o sui progetti per una soluzione definitiva nell'area.
Venezuela, un ponte metallico rimosso a Caracas sarà trasferito a La Guaira
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