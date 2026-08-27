CARACAS, 26 AGO - La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ricevuto al palazzo presidenziale di Miraflores il nuovo coordinatore residente ad interim e coordinatore umanitario ad interim dell'Onu, Álvaro Rodríguez. Il funzionario canadese, con oltre 30 anni di esperienza nella cooperazione e nello sviluppo internazionale, subentra all'italiano Gianluca Rampolla del Tindaro. Secondo quanto riferito dalla presidenza venezuelana, l'incontro è stato dedicato alla cooperazione tra Caracas e il sistema delle Nazioni Unite, con particolare attenzione al passaggio dai programmi di assistenza d'emergenza a iniziative di sviluppo sostenibile, protezione sociale e sostegno alle comunità vulnerabili. Rodríguez ha già ricoperto l'incarico di coordinatore residente dell'Onu in Turchia e Tanzania e ha svolto attività in diversi Paesi, tra cui Afghanistan, Pakistan e Somalia. La sua presenza a Caracas è per ora ad interim, mentre resta da definire la nomina del titolare dell'incarico. La scelta definitiva spetta al segretario generale dell'Onu, in coordinamento con il Paese ospitante. La fase transitoria si inserisce nel cambio di leadership delle Nazioni Unite, con il mandato di António Guterres in scadenza alla fine del 2026.
Venezuela, Rodríguez riceve il nuovo coordinatore ad interim dell'Onu
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